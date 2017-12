«Chiusura alle 22, oppure Save paghi 5mila euro all'asilo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA PROPOSTAQUINTO «È positivo che l'aeroporto chiuda alle 22 e non più alle 23. Ma la società che lo gestisce deve impegnarsi a rispettare tali orari. Proponiamo a Save di versare una penale di 5mila euro all'asilo parrocchiale di Quinto per ogni aereo in transito dopo le 22. Se non accetta vuol dire che si tratta solo di annunci che lasciano il tempo che trovano». Mauro Dal Zilio, sindaco di Quinto, va dritto al punto. Nei giorni scorsi Enrico Marchi, presidente di Save, società che gestisce l'aeroporto di Treviso, ha annunciato che il...