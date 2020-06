Al Luzzatti è il momento della 5., sezione S, di economia aziendale. Come spesso capita nei corsi pomeridiani e serali, c'è chi non frequenta le lezioni da mesi perché ha cambiato lavoro o ha problemi in famiglia o chi decide di non essere pronto per l'esame di maturità. Quasi la metà dei maturandi della sezione, secondo le previsioni degli studenti, non si farà viva ma a causa Covid sono stati tutti ammessi e quindi le loro ore sono in calendario d'esame. Una classe anomala, come la descrive Federico Rizzi che sarebbe il secondo ma di fatto, quando esce dalla scuola verso le 10.30, è il primo diplomato della 5. S. Il 42enne, che ora vive a Spinea, è tornato in Italia dopo una lunga esperienza da cuoco a Londra. «Avevo lasciato questa scuola per sei anni ma quando sono tornato dall'estero mi sono chiesto perché no? e ho deciso di finirla. Poi è arrivato il Covid e ho dovuto comprare un computer per frequentare le lezioni a distanza». E ora, arrivato con un buon punteggio all'esame finale, spera di uscirne con un voto superiore al 90. «Potrei arrivare al 98, sarebbe utile in vista della scelta del percorso universitario». La sua ora di colloquio è stata un battesimo del fuoco: «Ho saputo con certezza che avrei avuto l'esame il primo giorno con sole 24 ore di anticipo». Sfortuna ha voluto che invece dell'inglese, che ormai parla perfettamente, gli capitasse il francese. «Un esame più facile? No, è semplificato, non è la stessa cosa - conclude -. Ti giochi tutto in 10 minuti di oratoria». «Adesso però ho finito - scherza - e appena avranno terminato anche i miei compagni una bevuta tutti insieme non ce la toglie nessuno». (M.Fus.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA