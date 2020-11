I CONTROLLI

BELLUNO Non conosce tregua l'attività delle forze dell'ordine sul fronte del rispetto delle normative anti contagio. I carabinieri del comando provinciale di Belluno negli ultimi giorni hanno provveduto alla chiusura di una palestra di Seren del Grappa e alla denuncia di tre persone, tutte dello stesso nucleo familiare, che hanno fatto spallucce ai divieti di uscire da casa per persone positive al covid e per i loro conviventi.

LE DENUNCE

A finire nei guai l'intera famigliola di Santa Giustina: non avrebbe rispettato l isolamento per positività. In particolare la donna, secondo quanto ricostruito dai carabinieri bellunesi, avrebbe fatto acquisti in un esercizio commerciale del paese, padre e figlio (non positivi ma contatto stretti di pazienti positivi e per questo costretti alla quarantena) avrebbero raggiunto una casera di proprietà, violando la norma che impone loro di non allontanarsi dall'abitazione. Ad Auronzo stessa sorte anche per una donna sorpresa davanti ad un supermercato nonostante avesse l'obbligo dell isolamento per la positività. Anche per lei i militari hanno compilato una denuncia.

LA PALESTRA

A finire nei guai anche una palestra privata di Seren del Grappa. A individuarla i cc della stazione di Feltre che, insospettiti da un insolito oscuramento delle vetrate del locale, approfondivano l'accertamento sorprendendo all'interno tre clienti che stavano facendo attività fisica. Non basta perché le forze dell'ordine hanno anche riscontrato che l'impianto di illuminazione era stato staccato mentre la funzione di apertura delle porte, con i badge, era attiva. I tre ospiti sono stati quindi allontanati e la titolare è stata sanzionata per l'inosservanza della sospensione dell'attivita.

I LOCALI

A finire nei guai anche due locali pubblici: l'Astor di piazza Martiri a Belluno, per il quale è scattata la chiusura fino a sabato, e il bar Bivio di Ponte nelle Alpi raggiunto dallo stesso provvedimento. «Con grande rammarico vi comunichiamo che in seguito alla giusta sanzione ricevuta da parte delle forze dell'ordine, per il mancato rispetto dell'orario di chiusura siamo chiusi fino a sabato. Ci scusiamo con la comunità e con gli operatori sanitari, i medici e gli infermieri per la condotta poco etica. A onor del vero però erano le 18,35 e le persone erano fuori dal locale». Ha commentato il gestore nella pagina Instagram del locale.

