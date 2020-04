Chiusa dal 14 marzo scorso, dopo un mese di stop ad ogni tipo di attività lavorativa, Fincantieri ha deciso per la riapertura. Ogni giorno misurerà la febbre a tutti i lavoratori in entrata e in uscita dallo stabilimento di Porto Marghera. È la prima grande azienda del territorio che ha deciso di tornare alla produzione, già dal 14 aprile, ossia da martedì prossimo, subito dopo i festeggiamenti della Pasqua. La notizia è buona per più di una ragione: i circa mille dipendenti diretti e i 3.500 delle imprese d'appalto potranno tornare ad avere uno stipendio pieno, il riavvio avverrà con tutte le precauzioni (e anche di più) indicate da ministero della Sanità e dal Governo; le compagnie armatoriali non hanno annullato le commesse e quindi, almeno per qualche anno, i lavoratori e il Gruppo avranno da fare e ci sarà il tempo per programmare il futuro. Dietro alla riapertura dei cancelli dello stabilimento di Porto Marghera c'è un aspetto che sa di prospettiva: la preoccupazione del mondo crocieristico è che la pandemia in atto cambi le abitudini di milioni di turisti e provochi una perdita di attrattività del settore, l'opposto di quanto accadde dopo l'attentato alle Torri Gemelle di New York nel 2001. Per adesso, però, le commesse ci sono.

