LA SCELTA

SAN PIETRO DI CADORE La diffusione del Covid 19 in Comelico, che ha portato alla chiusura di una sezione della scuola materna di Campolongo e anche ad entrambe le sezioni di quella di Presenaio, preoccupa anche per l'estensione in diversi esercizi commerciali del territorio di Comelico di Sotto. Dopo la chiusura di un negozio di ottica, di una bottega di ferramenta, di una macelleria, del camping Comelico di Campolongo, di una parrucchiera, anche un bar di San Pietro, il bar Zampol, annuncia la decisione di abbassare le serrande, per una iniziativa personale non motivata da positività al tampone, per precauzione contro possibili contagi. Il proprietario ha effettuato il tampone, per accertamento sia verso se stesso, in quanto nel bar era entrato un cliente poi risultato positivo al tampone, sia verso altre persone con cui poteva aver avuto contatti. «È soprattutto uno scrupolo personale -dice il barista- che mi ha fatto decidere di chiudere il bar per alcuni giorni, al fine di salvaguardare la salute di quanti lo frequentano. Essendo risultato negativo al tampone avrei potuto continuare la mia attività, ma ho preferito perdere qualche giornata di lavoro pur di tranquillizzarmi da tutti i punti di vista. Vorrei anche fare un appello, se presentate dei sintomi anche lievi, evitate di girare e entrare in negozi e luoghi dove ci sono altre persone».

La preoccupazione per la diffusione del Covid 19 in vari locali pubblici dei paesi di Comelico di Sotto sta facendo crescere l'allarme tra la popolazione, in particolare per la paura che siano contagiate le persone anziane, con le conseguenze che sono state constatate la scorsa primavera soprattutto in Lombardia con centinaia di morti. Gli appelli alla prudenza si diffondono attraverso i social, sia con raccomandazioni a seguire le normative vigenti, sia con condanne a coloro che sminuiscono la problematica e irridono chi indossa mascherine. «Bisogna prestare più attenzione nel rispettare le regole -scrive Carlo Pomarè- mascherina, distanziamento, lavarsi le mani frequentemente, sento in giro dei commenti sarcastici tipo perché porti la mascherina?, sorrido e rispondo per non farti correre rischi. La necessità di avere clienti responsabili è molto sentita da parte dei commercianti della zona e l'invito a non entrare nei negozi senza mascherina è divenuto più pressante in questi giorni. Non solo dalle pubbliche autorità, ma anche dagli operatori commerciali si diffondono gli appelli affinché si evitino assembramenti.

Lucio Eicher Clere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

