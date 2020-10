MESTRE Quando lo smart

working preserva alcuni e condanna altri. Succede alle Poste di via Torino, dove uno sciopero e un presidio raccontano la vicenda di 12 persone che perderanno il lavoro. Domattina, dalle 10 alle 12, è prevista una protesta davanti alla sede del Centro polifunzionale dell'ente. L'iniziativa, promossa da Filcams Cgil Metropolitana di Venezia, mira a denunciare la situazione degli addetti della ditta Tebet, che operano tra bar, cucina e mensa. Il problema è strettamente connesso al lavoro da casa. La mensa delle Poste, infatti, è chiusa da marzo, e questo perché i dipendenti hanno cominciato il lavoro agile; ai lavoratori del servizio ristorazione, invece, è toccata di conseguenza la cassa integrazione, che però non vedono da giugno. Non solo. Le Poste, che sembravano inizialmente volessero far rientrare in presenza circa un 40% del personale (comunque insufficiente per Tebet), ha fatto sapere che questa modalità proseguirà per tutto il 2021, senza certezza sulla futura riattivazione del servizio. A questo punto la società che gestisce l'appalto ha comunicato l'immediata disdetta (subito accettata) del contratto con Poste e il licenziamento di tutto il personale. Filcams sottolinea come a causa dello smart working siano migliaia le persone che rischiano a breve di perdere il posto in ambiti quali pulimento, vigilanza, banche, comuni, coopartecipate. Anche Telecom e gli uffici della Regione Veneto sono menzionati. E ancora Assicurazioni Generali, Agenzia delle Entrate, le cui mense mettono a rischio rispettivamente 40 e 12 lavoratori. «Se mai riattiveranno la mensa, con qualunque ditta, questi addetti dovranno avere la precedenza - commenta Andrea Brignoli, segretario provinciale Filcams -. Il presidio è contro le Poste che non vedevano l'ora di poter proseguire con lo smart working, e hanno preso la palla al balzo sfruttando la seconda ondata di Covid-19».

