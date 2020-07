ALTRA SERRATA

TREVISO Nell'emorragia di locali storici che decidono di chiudere i battenti ecco una nuova vittima. Anche il ristorante Bolognese non è sopravvissuto al Covid. La proprietà ha comunicato pochi giorni fa al Comune la chiusura dell'attività di ristorazione. In attesa di decidere per l'attività alberghiera, che presumibilmente dovrebbe riaprire. La notizia arriva dal sindaco Paolo Galeano, e fotografa la difficilissima realtà delle strutture ricettive trevigiane. Il Bolognese è uno dei più antichi ristoranti della Marca. E, nelle memorie di generazioni di trevigiani, si lega a momenti importanti come battesimi, matrimonio, occasioni speciali.

IL POST

Il 18 maggio i gestori avevano preallertato la clientela con un post. «Avvisiamo la gentile clientela, che il ristorante Bolognese non riaprirà ancora l'attività, per una serie di problematiche legate all'incertezza delle linee guide da attuare non ancora interamente chiarite, per le limitazioni e le difficoltà dell'ospitare eventi a causa del distanziamento sociale e in maniera particolare per la mancanza del turismo che è per noi fondamentale, essendo un ristorante ubicato in un hotel. Sperando di poter tornare presto a svolgere il nostro lavoro con la professionalità, la passione e l'impegno di sempre, vi mandiamo un abbraccio e un arrivederci a presto». Infine la decisione di chiudere il comparto ristorazione per cercare di spingere maggiormente l'hotel che dovrebbe riaprire in autunno. La linea del Terraglio mette in evidenza una situazione di grave sofferenza. Che continua nel comune di Mogliano con 3 alberghi chiusi, le grandi ville che cercano di stare a galla con ristorante e qualche evento e i b&b che resistono solo se piccoli e a conduzione famigliare.

GLI ALTRI STOP

La chiusura del Bolognese segue la notizia di un'altra serranda abbassata illustre. Quella dell'osteria Il Cavallino, uno dei simboli di borgo Cavour. Dopo quattro anni termina la gestione di Denis Mistro, nonostante il buon successo ottenuto dalla formula composta da un menù ispirato alla tradizione gastronomica trevigiana, dalla storia del locale e dalla possibilità di utilizzare alcune camere come B&B in uno degli angoli più suggestivi della città. A mettere fine anche a questa esperienza il caro affitti oltre a una differenza di vedute con i proprietari dell'immobile, il tutto enormemente ampliato dai problemi causati dalla pandemia Covid. Dall'osteria tipica alla pizzeria di quartiere anche viale Montegrappa ha perso un importante punto di ritrovo. Si tratta della pizzeria Vecchia Galliano che, sorprendendo gli stessi clienti ha scelto di dire basta. Il titolare Marco Carlot, che gestisce il locale dal 2004, ha deciso che può bastare così: troppi problemi, troppi costi, poco lavoro, mille magagne. La ripresa del dopo Covid è stata avvilente: lo smartworking, il lavoro da casa, ha cancellato da un giorno all'altro la clientela del pranzo, quella che si fermava per prendere un caffè, i clienti estemporanei: «Per noi rappresentavano una fetta importante di lavoro - ammette Carlot - ma non è solo questo: le spese e le tasse sono sempre di più. Poi il Covid ha contribuito a peggiorare una situazione che non era buona già da qualche anno». (ef)

