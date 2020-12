PALMANOVA

Sarà molto probabilmente lunedì 4 gennaio l'avvio della fase uno della campagna vaccinale vera e propria dedicata al personale sanitario di tutta la regione e alle case di riposo. Secondo le indicazioni del commissario nazionale, tra il 30 e il 31 dicembre giungeranno in regione altre 10 mila fiale di vaccino, poi a ruota nei primi giorni del nuovo anno le restanti 46mila dosi destinate alle 28 mila persone del sistema sanitario regionale da vaccinare. «Quando arriveranno i carichi, la vaccinazione - ha spiegato Michele Chittaro, responsabile della campagna regionale di vaccinazione, ieri con l'équipe di 5 infermieri e 3 assistenti sanitari che ha somministrato le dosi - si compirà in modo simile a quella di oggi (ieri, ndr) ma nei cinque ospedali della regione individuati quali siti in cui compiere la somministrazione al personale del sistema sanitario ovvero Udine, Pordenone, Tolmezzo, Monfalcone e il Cattinara a Trieste».

NEGLI OSPEDALI

«L'operazione di gennaio si svolgerà nelle aree adibite ai prelievi dei singoli ospedali, utilizzate nel pomeriggio per la vaccinazione. Ci saranno squadre composte da un medico e almeno cinque vaccinatori, più o meno ci saranno tra i 40 e i gli 80 operatori sul campo quotidianamente. Per quanto riguarda le case di riposo ci muoveremo di pari passo ha aggiunto Chittaro ma le procedure saranno leggermente diverse. Mentre gli operatori dovranno prenotare la giornata in cui sottoporsi al vaccino, agli ospiti invece la dose verrà somministrata all'interno della struttura in cui risiedono. Anche in questo caso verranno allestite apposite squadre di infermieri e medici che si recheranno nelle singole strutture per compiere le vaccinazioni». La tabella di marcia prevede da fine febbraio la partenza della seconda fase della vaccinazione rivolta alle persone più anziane dagli ultra centenari agli 80enni - per arrivare via via a coprire coloro che volontariamente si vorranno sottoporre all'inoculazione.

L'ORGANIZZAZIONE

«Quella vista oggi è stata una operazione impeccabile, ordinata e programmata in piena sicurezza», ha sottolineato a fine giornata il vicegovernatore Riccardo Riccardi. «D'altronde il lavoro sinergico tra le professionalità del sistema sanitario regionale e l'organizzazione della Protezione civile rappresenta una garanzia certa in termini di efficienza. «La partecipazione di molti professionisti della sanità - fondamentali nella battaglia contro il virus - che si sono sottoposti alla vaccinazione, oltre a dimostrare l'affidabilità dell'antidoto, trasmette un chiaro segnale alla popolazione a fare altrettanto, senza timori, avendo piena fiducia nella scienza e nella ricerca». Nel frattempo, in attesa che con le prossime forniture anche di altre aziende arrivi per ciascuno il proprio turno, la raccomandazione per vincere questa battaglia è quella di osservare scrupolosamente le disposizioni che prevedono l'uso della mascherina, il distanziamento fisico e l'igiene delle mani. «Dobbiamo farlo per rispetto nei confronti della nostra salute e di quella degli altri, in particolare delle persone più fragili», ha concluso Riccardi.

