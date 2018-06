Chisso: «Mie ingerenze? No, scuse degli sconfitti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL GRANDE EXLo hanno tirato in ballo da destra e da sinistra. Hanno detto che è stato lui a far vincere Cereser a San Donà e Saccarola a Martellago. Lo hanno accostato a «poteri esterni» e interessi nei due comuni appena usciti dal ballottaggio elettorale, lamentando un suo ruolo da regista occulto per indirizzare l'esito del voto.Ma lui, Renato Chisso, non ci sta. L'ex assessore e vice di Giancarlo Galan - che ha chiuso la carriera politica a causa della condanna nella vicenda del Mose - ha scritto ieri al Gazzettino per negare qualsiasi...