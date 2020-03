L'ATTIVITÀ

TREVISO In prima linea ci sono anche i camici bianchi che, nonostante la bufera coronavirus, continuano a lavorare ogni giorno per dare risposte alle persone colpite da tumore e a tutte quelle che hanno altri gravi problemi di salute. Il Covid-19 non ha cancellato le altre patologie. E l'attività chirurgica del Ca' Foncello non si è fermata. «Stiamo modulando l'attività per i pazienti oncologici in modo da mantenere un equilibrio con i posti disponibili in Terapia intensiva, oggi più che mai sotto pressione a causa dell'epidemia spiega Giacomo Zanus, direttore della Quarta chirurgia non abbiamo chiuso nulla. In questo momento creiamo delle fasce di priorità per garantire gli interventi chirurgici a tutti in caso di necessità». Le sale operatorie sono state ridotte. Il blocco della Terza chirurgia è stato trasformato in una Rianimazione con 7 nuovi posti letto. Ma i chirurghi trevigiani si sono subito riorganizzati per sfruttare al meglio ogni spazio. A cominciare dalla stessa Quarta chirurgia. Le sale operatorie di questo settore sono state riservate per le emergenze. Per il resto adesso ci si concentra in quelle dell'Ortopedia. Quando possibile, inoltre, altri reparti meno coinvolti in problemi oncologici mettono a disposizione una delle loro sale. E a breve potrebbero essere aperte nuove aree per il monitoraggio semi intensivo post operatorio, così da scongiurare il rischio di un ulteriore sovraccarico delle Terapie intensive. «Si sta facendo uno sforzo enorme sottolinea il primario che è possibile solo grazie alla disponibilità e alla collaborazione di tutte le persone che lavorano in ospedale: dai chirurghi agli anestesisti, passando per i coordinatori, gli infermieri e gli operatori. Il senso di responsabilità e la grande flessibilità permettono di affrontare anche interventi diversi nelle migliori condizioni». Inevitabilmente si stanno formando delle code. La Breast Unit è in ritardo di una settimana rispetto alla tabella di marcia riguardante le operazioni per tumore al seno. «Ci sono state delle urgenze rivela Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl ma la nostra attenzione verso le donne è altissima anche in questo momento difficile: stiamo già recuperando tutti gli interventi». Qualche paziente si è tirato indietro, preferendo rimandare un'operazione per il timore di dover restare ricoverato in ospedale in questo periodo segnato dal coronavirus. In alcuni casi ci sono i margini per poterlo fare senza problemi. In altri, invece, ogni minuto è prezioso. Ed è proprio su questi che si sta concentrando l'attività chirurgica del Ca' Foncello. «Una volta passata questa fase difficile, riprenderemo a correre facendo funzionare le sale operatore a pieno regime assicura Zanus l'ospedale sta facendo un lavoro eccezionale, e continuerà a farlo». Dopo l'emergenza bisognerà recuperare anche le visite specialistiche e gli esami non urgenti che oggi sono sospesi. «Eravamo riusciti a ridurre il numero di persone in attesa di un posto da 36mila a 2.800 tira le fila Benazzi dovremo ricominciare. Ma non vediamo l'ora, perché vorrà dire che l'emergenza coronavirus si sarà attenuata».

