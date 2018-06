Chiosco senza soluzione Resterà dov'è per mesi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CENTRO STORICOROVIGO Mancano pochi giorni alla scadenza della concessione del chiosco gelateria Le Fontane di piazza Merlin, ma per ora l'unica certezza sembra essere il fatto che la struttura resterà al suo posto per tutta l'estate. Il bar, infatti, almeno per i prossimi tre mesi, non sarà rimosso: continuerà a restare chiuso, le sedie e tavoli rovesciati e il bancone ricoperto di tazzine impolverate. Degrado in cui si trova anche l'edicola annessa, abbandonata ormai da circa due anni.LA RIMOZIONELa demolizione della struttura, dopo il 18...