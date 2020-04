CHIOGGIA

Valter Santinato è morto ieri, in ospedale a Dolo, meno di un mese dopo il fratello Antonio. Due fratelli sfortunati, che si sono tenuti per mano nella vita, entrambi uccisi dal virus a poca distanza l'uno dall'altro, nella tremenda sequenza di morti (ormai siamo a otto) che ha colpito la frazione di Valli. Il più grande, Valter, si era preso cura del più piccolo, Antonio, disabile totale dalla nascita, in modo particolare negli ultimi anni. Da quando, cioè, dopo il padre, era venuta a mancare anche la madre di entrambi, e Antonio aveva bisogno di qualcuno che lo seguisse. Valter e la moglie Tiziana lo avevano preso con loro e gli prestavano tutte le cure. Un impegno che non hanno più potuto assolvere all'arrivo del Covid 19 perché prima Valter e poi Antonio hanno manifestato i segni della malattia e sono finiti in ospedale a Dolo, dove i sanitari hanno fatto tutto il possibile. Ma non è servito: il 1. di aprile Antonio, a 50 anni, ha ceduto e ieri, dopo circa 40 giorni di ricovero, anche Valter, 61 anni, ha lasciato la sua famiglia che, oltre alla moglie Tiziana, comprende due figli, Fabio e Federica.

Valter era conosciutissimo in paese per essere stato uno storico commesso del Mercatone Uno di Valli, chiuso con il fallimento della casa madre. Ma lui, nel frattempo, era approdato alla pensione e dedicava il suo tempo alla famiglia e al volontariato. «Non se lo aspettava nessuno commenta don Massimo Fasolo, il parroco della comunità Anzi, negli ultimi giorni sembrava aver avuto un qualche miglioramento e le speranze si erano riaccese». Don Massimo lo sa bene cosa vuol dire il Covid 19, perché lui stesso è stato colpito dal virus, restando per due settimane fra la vita e la morte, poi ancora 15 giorni di ricovero e, ora, in convalescenza, con un decorso lentissimo. Ma sempre attento alla situazione della sua parrocchia, tanto che è stato lui, sui social, a dare la notizia che aveva appreso dai parrocchiani e a chiamare al telefono la signora Tiziana per darle una parola di conforto. «Una notizia che non avrei mai voluto dare. Valter era una persona buona e generosa dice don Massimo e sua moglie lo è altrettanto, sempre disponibile e attiva nel circolo Noi il Sale. Tutta la comunità le starà vicina».

Una comunità che piange l'ottavo morto in quello che è diventato uno stillicidio che tutti si augurano si possa fermare. Tra l'8 e il 23 marzo, infatti, Valli ha perso quattro dei suoi abitanti, Fiorello Bertaggia, Delfino Arcolin, Antonio Garbin e Angelo Santinato a causa del Coronavirus. Il quinto, il 1. aprile, è stato Antonio Santinato, poi, il 17, Egisto Bertaggia, ospite della casa di riposo, e l'ex calciatore Eros Seda il 22.

