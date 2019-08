CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CHIOGGIA «Rip Matteo». Sono stati più d'uno i dipendenti Actv, noti e meno noti, che hanno postato su facebook questo, o uno simile, messaggio di cordoglio per la morte di Matteo Sgobbi. Del resto, i marinai, gli autisti, gli ispettori di Actv sono, a Chioggia, tra fissi e stagionali, più di un migliaio. Senza di loro Actv non potrebbe funzionare, o quasi. Una città nella città, si potrebbe dire, o una grande famiglia, in cui tutti si conoscono e che, proprio perché vive sulla strada, più di altri viene colpita da simili disgrazie. Una...