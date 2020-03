CHIOGGIA

Poste centrali chiuse per coronavirus. L'emergenza è scattata ieri, poco dopo l'apertura degli sportelli.

Alle 10 del mattino è stato affisso un cartello che invitava chiunque dovesse servirsi dei servizi postali a presentarsi nelle sedi di Sottomarina e Borgo San Giovanni. Il ricorso alla chiusura anticipata si è reso indispensabile affinché il personale sanitario potesse provvedere alla radicale sanificazione dei locali dove, la settimana scorsa, si era più volte presentato il sessantottenne di Valli Fiorello Bertaggia, stroncato dal virus. L'uomo era venuto a contatto con cinque impiegati, immediatamente posti in quarantena. Ieri, non potendo aprire le porte di vetro per poter comunicare direttamente, il personale si limitava ad indicare il cartello a chiunque bussasse per ottenere ragguagli.

La situazione si è protratta per lunghe ore, generando ovviamente preoccupazione e insoddisfazione negli utenti, costretti a spostarsi.

I NUMERI

Continua a riunirsi, nel frattempo, il centro operativo comunale capitanato dal sindaco Alessandro Ferro. Sono nove persone positive al coronavirus e altre 35 asintomatiche ma in quarantena per accertati contatti con individui positivi. Questa la fotografia dell'epidemia di Covid-19 nel territorio clodiense, così come descritta nella riunione del Coc, il Comitato di coordinamento.

Un'informazione che, però, non traccia ancora il quadro completo della situazione perché, ad esempio, non comprende il caso del parroco di Valli don Massimo Fasolo, ricoverato in condizioni che suo fratello già definiva «gravissime», a Piove di Sacco e che, ieri sera, vista l'evoluzione negativa, era in procinto di essere trasferito al Sant'Antonio di Padova. Sia a Conche che a Valli la gente ha testimoniato la vicinanza all'amato parroco; alle due comunità si è unita anche quella di Fossaragna di Bovolenta dove don Fasolo aveva lavorato negli anni giovanili. Intanto le persone che sono a state a contatto, seppure a breve con don Massimo nei giorni scorsi, stanno osservando la quarantena a domicilio. «Fortunatamente stiamo tutti bene, non ho alcun sintomo e lo stesso vale per l'altra signora che sabato è entrata con me in canonica, così come per la suora che aveva portato i pasti al nostro parroco», racconta Valentina Agatea.

Anche il nono caso di contagio è un mistero: in città gira la voce che sia una donna in età non avanzata, ma neppure al sindaco l'Ulss 3 ha fornito altre indicazioni, per cui non si sa se sia in quarantena o ricoverata. Del resto anche di Fiorello Bertaggia, il 68enne di Valli, positivo al Coronavirus e morto domenica, nulla si sapeva fino al giorno del decesso, ma era ricoverato a Chioggia da alcuni giorni.

Infine, al numero delle persone in isolamento fiduciario in città, monitorate dall'Ulss due volte al giorno, ne vanno aggiunte altre 9 che risiedono fuori Chioggia ma che hanno avuto contatti a Chioggia. Oggi alle 13 il sindaco sarà in diretta facebook per ulteriori aggiornamenti e informazioni, mentre gli accessi in municipio sono stati limitati e l'invito ai cittadini è di servirsi di email e telefoni.

LE DIRETTIVE

Nel corso della riunione del Centro operativo comunale sono stati approfonditi alcuni dettagli del testo del nuovo decreto governativo. Ferro raccomanda, infine, agli esercenti di cessare puntualmente ogni attività entro le 18. Sull'osservanza della disposizione vigileranno anche i volontari dell'associazione dei Carabinieri in congedo. Incertezza pure nel merito del mercato maggiore del giovedì: «Il decreto governativo spiega il sindaco prevede, infatti, esclusivamente la chiusura dei mercati di sabato e domenica». Si tratta probabilmente di una svista. E' stata interpellata la Prefettura.

Roberto Perini

Diego Degan

