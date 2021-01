LE VITTIME

MESTRE Due lutti per la Chiesa veneziana a causa del Covid. All'Opsa di Sarmeola (Padova), dove era ospite da diversi anni, si è spento ieri monsignor Alfredo Magarotto, vescovo emerito di Chioggia e Vittorio Veneto e per lunghi anni Vicario Generale a Padova. Alla casa di riposo don Orione di Trebaseleghe si è invece spento don Ivone Bortolato, 94 anni, originario di Noale, che in 70 anni di sacerdozio aveva operato anche a Marghera e Chirignago.

Mons. Magarotto era nato a Pernumia il 16 febbraio 1927 da Giuseppe e Rosalia, quinto di nove fratelli: una famiglia di profonda fede e grande attaccamento alla Chiesa (un fratello e tre sorelle si sono consacrati nelle congregazioni salesiane). Ordinato sacerdote il 9 luglio 1950, don Alfredo aveva conseguito la laurea in Giurisprudenza all'Università di Padova e la licenza in Teologia alla Pontificia università Lateranense. Per circa 17 anni è stato vicario generale della Diocesi di Padova, ricevendo poi la nomina a vescovo di Chioggia il 22 febbraio 1990. Il suo ingresso nella diocesi lagunare era avvenuto l'8 aprile 1990, domenica delle Palme, accolto con entusiasmo dal clero e dai fedeli. I sette anni di episcopato clodiense di mons. Magarotto sono stati caratterizzati da un'intensa attività pastorale, che ha segnato profondamente la vita della diocesi rinnovandola in molti suoi aspetti. Da Chioggia monsignor Magarotto si era trasferito nel 1997 a Vittorio Veneto, Diocesi dove rimase fino al 2003, quando rinunciò all'incarico per raggiunti limiti di età. Di una grande cordialità verso la gente, anche la più semplice, il Vescovo Alfredo si è fatto conoscere a tutti per il suo disinvolto transitare, a piedi o in bicicletta, per le vie di Chioggia e Vittorio Veneto, per la sua frequente presenza nelle diverse zone delle diocesi, ma anche nella Casa marina di Caorle, con grande semplicità.

DOPPIO LUTTO FAMILIARE

Ma il Covid colpisce duramente un'altra famiglia veneziana e, a neanche quindici giorni di distanza dalla figlia 51enne, porta via anche Renzo Natin, 77enne di Campagna Lupia. Il 4 dicembre la notizia della scomparsa di Maria Cristina Natin, a soli 51 anni, operaia nel settore del calzaturiero che risiedeva con il marito ed il figlio a Camponogara, aveva lasciato tutti attoniti. Ricondotto dai familiari al contatto con la figlia già contagiata, a pochi giorni di distanza il riscontro del contagio anche del padre Renzo, ex infermiere, che dopo i primi sintomi è stato ricoverato per l'aggravarsi delle sue condizioni in ospedale dove, nel reparto di terapia intensiva, ha perso la battaglia con il virus senza sapere della scomparsa della figlia Maria Cristina.

«Si sono incontrati in posto migliore dichiara Alberto Natin, sindaco di Campagna Lupia e nipote di Renzo - Davanti a queste tragedie i perché sono molti, si cerca di capire se c'erano altre patologie pregresse per darsi una spiegazione ma l'unica cosa da sapere è che questo virus è molto subdolo. L'unica patologia di mio zio era l'amore per i suoi figli. Per Maria Cristina poi, che anni fa aveva avuto un trapianto di rene, aveva un attaccamento particolare». I funerali di Renzo Natin si sono tenuti martedì alla chiesa di Campagna Lupia. (g.bort.)

