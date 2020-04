BOLLETTINO DI GUERRA

Ermenegildo Tommasin aveva 81 anni, Rino Penzo ne aveva 77. Sono loro le ultime due vittime chioggiotte del coronavirus registrate ieri, rispettivamente, all'ospedale di Dolo e a quello di Chioggia. A questo punto il totale dei decessi chioggiotti (le persone che vivevano a Chioggia anche se originarie di altri luoghi) arriva a 21 e un terzo di queste, (7) proviene dalla casa di riposo. Tommasin è il sesto di questa triste lista e la sua morte ha il sapore della beffa del destino. Era in casa di riposo da circa un mese e i tamponi eseguiti su tutti gli ospiti avevano dato, per lui, esito negativo. Una iniezione di ottimismo, per lui e la sua famiglia. Ma solo quattro giorni dopo, l'anziano ha manifestato una forte febbre, tanto da indurre i responsabili del Csa Casson a disporne il trasporto al pronto soccorso. Qui un secondo tampone ha dato il suo esito nefasto: positivo al virus, con conseguente ricovero a Dolo e decesso dopo pochi giorni. Il settimo caso è ancora in attesa di conferma ufficiale, ma si tratterebbe di una persona deceduta nella struttura il giorno di Pasqua o Pasquetta.

Il fronte delle case di riposo è quello che allarma di più le istituzioni sanitarie e civili perché, a dispetto dell'impegno che ci mettono operatori e amministratori, rappresenta il segnale di un sistema che non funziona come dovrebbe, perché non riesce a proteggere le persone più fragili. Sui motivi di questa situazione chiedono risposte anche i politici. Il consigliere leghista Marco Dolfin, lo fa proponendo la convocazione di una commissione per discutere il problema. Il consigliere forzista Beniamino Boscolo chiede un'ispezione dell'Ulss, citando informazioni pervenutegli da «addetti ai lavori all'interno della casa di riposo, in particolare nel nucleo Girasole», che chiedono di non essere riconosciuti. Secondo tali informazioni non sarebbe stato rispettato il protocollo dell'Ulss 3, «soprattutto nella dotazione dei dispositivi di protezione individuale: gli occhiali sono arrivati la settimana scorsa e i copricamici solo tre giorni fa, 50 giorni dopo l'inizio della crisi» «E, comunque, le dotazioni non sempre sono sufficienti per un ricambio durante i turni. Un altro motivo di criticità è stata la gestione mista degli ospiti, e il mancato isolamento dei possibili contagiati, con lo stesso personale (insufficiente) a contatto sia con i contagiati, sia con gli altri e quindi possibili veicoli di contagio, oltre all'impossibilità di controllare gli ospiti che possono deambulare e, se positivi, trasmettere il virus».

