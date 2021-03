CHIOGGIA

«Mantenete le distanze, rispettate le regole. Siamo qui per dirvi la verità sul virus». Era di questo tenore la presentazione che, nel primo pomeriggio di ieri, sui gradini del municipio di Chioggia, una speaker faceva dell'incontro («questa non è una manifestazione, non è una protesta» aveva detto) organizzato dal movimento Riapriamo l'Italia in salute. «Non abbiamo dato il patrocinio che ci avevano chiesto dice il sindaco, Alessandro Ferro perché parlavano di un convegno non meglio specificato. Mi risulta che i convegni siano vietati, se non in forma statica e, visto come è stato organizzato questo, penso che abbiamo fatto bene».

Davanti al municipio, a seconda dei momenti, c'erano tra le 100 e le 200 persone circa: alcuni che si trovavano sul Corso per la passeggiata del sabato pomeriggio, altri venuti appositamente da fuori Chioggia per supportare l'incontro, altri ancora, ma è difficile dire quanti, chioggiotti doc che condividevano le posizioni del movimento. Posizioni apertamente in contrasto con la politica sanitaria di contenimento della pandemia attuata dal Governo (da tutti i Governi, a ben guardare), ma mascherate da divulgazione di verità e condite dall'appello iniziale al rispetto delle regole. Peccato che chi parlava al discreto pubblico presente non indossasse nessuna mascherina fisica e che l'affollamento fosse tale da rendere, quanto meno, improbabile il rispetto delle distanze. Quanto alla verità sul virus, essa era stata affidata alle parole di tre medici, presumibilmente competenti in materia, ma già più volte sconfessati e sanzionati dai rispettivi Ordini di appartenenza: il medico di base Mariano Amici, finito anche in qualche trasmissione tv per il suo esperimento del tampone applicato a un kiwi, che rivelava la positività del frutto al coronavirus (una specie di gioco di prestigio per contraddire la validità dei tamponi); il ginecologo Roberto Petrella, radiato nel 2019 dall'Ordine dei medici di Teramo, secondo cui i vaccini anti Covid sono, non solo inutili, ma pericolosi; infine, l'infettivologo triestino Fabio Franchi che non ha esitato a definire inattendibile la sperimentazione effettuata sui vaccini prima del loro rilascio. Con queste sollecitazioni ideologiche, che i presenti al convegno si sentissero in dovere rispettare le regole anti Covid, nonostante la prolusione iniziale, sembra decisamente improbabile.

Tuttavia la manifestazione era stata autorizzata dalla Questura e anche se le forze dell'ordine, polizia e carabinieri, presenti sul posto, non hanno effettuato contestazioni al momento, potrebbero sempre farlo a posteriori, una volta acquisite le immagini di quanto accaduto. «Non credo che sia stato un buon esempio per Chioggia commenta il sindaco Ferro . Alla vigilia dell'ingresso in Zona rossa, disattendere le regole e incoraggiare a farlo, anche solo con l'esempio, non era davvero opportuno». Ma i manifestati la pensavano diversamente. La fine dei discorsi è tata salutata da un coro di Vinceremo!, di cattiva memoria.

Diego Degan

