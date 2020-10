CHIOGGIA

Maltempo, con pioggia, vento e acqua alta, da questo pomeriggio a sabato sera e, soprattutto, con il picco di marea previsto a 135 centimetri (a Venezia) per le 12 di sabato.

Anche per Chioggia si annunciano, quindi, giorni di preoccupazione, anche perché è ancora ben vivido il ricordo della notte tra i 12 e il 13 novembre dell'anno scorso, quando la città fu travolta da un'acqua alta incontenibile che non potè essere fermata da un Mose ancora lontano dalla piena funzionalità.

Ora il problema si ripresenta e, forse, le dighe mobili faranno la loro parte ma, intanto, Chioggia si prepara, come di consueto, ad affrontare la marea.

La Protezione civile è in stato di pre-allerta, mentre si seguono, ora per ora, i bollettini di marea.

La previsione di 135 centimetri, con vento di scirocco, per Chioggia, è su filo di lana della sicurezza.

Il baby Mose in canal Vena, infatti, protegge la città fino a 125-130 centimetri al massimo, ma la direzione del vento favorisce Chioggia rispetto a Venezia, facendo intravedere la possibilità di qualche centimetro in meno che potrebbe fare la differenza.

Nel frattempo, comunque, tramite l'Alert System telefonico, il sito internet del Comune e gli altoparlanti della Protezione civile, tutto è pronto per avvertire la popolazione dell'eventuale arrivo dell'acqua alta e delle ben note precauzioni da prendere per evitare il peggio.

A cominciare dalle paratie alle porte dei piani terra; al consiglio di mettere le cose deperibili in alto, rispetto al pavimento; fino allo spostamento delle auto nelle zone più alte della città (mancherà, però, il parcheggio dell'Isola dell'Unione per i lavori in corso).

Scatterà poi il divieto di mettere in strada bidoni e sacchetti dei rifiuti che l'acqua si porterebbe via.

Di più, oltre a sperare nel baby Mose e, se si renderà davvero necessario, nel buon funzionamento del suo fratello maggiore, non si può fare.

Diego Degan

