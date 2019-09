CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CHIOGGIA«Le crociere? Io sono ottimista e credo che, alla fine, le porteremo a Chioggia. Anche senza Toninelli che, del resto, aveva fatto un ottimo lavoro».Il sindaco Alessandro Ferro non si fa smontare dal cambio di titolarità di un ministero cruciale, quello delle infrastrutture e trasporti, per la realizzazione dei programmi che l'amministrazione pentastellata coltiva per la città: portare a Chioggia il terminal delle grandi navi, previo escavo dei canali e potenziamento delle banchine, allontanare il deposito Gpl e rafforzare il...