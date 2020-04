ALTA TENSIONE

CHIOGGIA C'è mancato un pelo che si facessero denunciare. L'altra sera, quando il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha posticipato al primo giugno, rispetto alle precedenti ipotesi del 18 maggio, la possibile riapertura dei ristoranti, i titolari di questi locali, dei bar e i commercianti del mercato ittico all'ingrosso, sono stati sul punto di scendere in piazza l'indomani mattina. Poi, anche su consiglio degli organismi di pubblica sicurezza, hanno rinviato la protesta al 4 maggio, quando le misure di contenimento saranno un po' allentate. Ma nelle categorie in questione, legate da un rilevante circuito economico locale, restano la tensione e la preoccupazione per il futuro. Del resto, già da alcuni giorni, avevano formato un gruppo, che comprende circa 130 operatori, e avevano messo nero su bianco, in due missive indirizzate a Conte, ad alcuni ministri, al presidente Zaia, e al sindaco Ferro per chiedere, dopo quasi due mesi di stop e l'accumularsi delle spese fisse e delle bollette (stanno arrivando quelle dei rifiuti con scadenza elastica al 16 maggio), interventi di sostegno alle loro attività. Le richieste vanno dai contributi economici a fondo perduto, parametrati al reddito medio degli ultimi anni e al periodo di chiusura, alla concessione di prestiti a tasso zero (o quasi) garantiti al 100% e con burocrazia facile; dal credito d'imposta alle aziende che trattano oltre il 50% di prodotto locale (per i commercianti) o sugli affitti e i pagamenti ai fornitori (per gli esercenti), alla moratoria, fino a fine anno, di mutui, canoni e tributi vari, nazionali e comunali, magari con revisione, al ribasso, delle tariffe corrispondenti; dalla sospensione degli adempimenti legati ai contratti collettivi nazionali di lavoro, per almeno un anno, alla presa in carico della bilateralità dei cosi associati alla messa in sicurezza degli addetti. Un pacchetto di richieste che trova giustificazione nel fatto che la ripresa dell'attività sarà, comunque, lenta e problematica. Il distanziamento, infatti, comporterà una riduzione del numero dei tavoli, del numero dei clienti e, quindi, degli incassi, a fronte di spese crescenti per l'adeguamento degli spazi, per la preparazione del personale, e i frequenti interventi di sanificazione che si renderanno necessari. I titolari di questi locali prevedono una riduzione di almeno il 50% (ma, probabilmente, ancora di più) degli introiti per diversi mesi, se non per anni. E, come si diceva, i commercianti di pesce, che attingono al circuito della ristorazione, non si troveranno in condizioni diverse. Per questo era già stato chiesto un incontro, per oggi, via skype, al primo cittadino che potrebbe essere allargato, però, su proposta dei commercianti, anche ai rappresentanti di Veritas e Sst e alla consigliera regionale Erika Baldin, in modo da avere una più diretta interlocuzione con Zaia.

Diego Degan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA