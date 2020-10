CHIOGGIA

«L'ho sempre sostenuto: il Mose sarà l'orgoglio tecnologico dell'Italia. La capacità di funzionamento di cui ha dato prova oggi, lo dimostra».

Il sindaco, Alessandro Ferro, sprizza soddisfazione ad ogni parola: non una goccia d'acqua ha invaso il centro storico di Chioggia e senza nessun bisogno di alzare il baby Mose di canal Vena che, da cinque anni, suppliva all'incompletezza del suo fratello maggiore. Ieri lo sbarramento cittadino ha potuto restare a riposo visto che il livello dell'acqua non è stato tale da far scattare il suo automatismo, e hanno pensato a tutto le dighe mobili alla bocca di porto.

I PREPARATIVI

La preparazione all'evento, in città era stata comunque meticolosa, come al solito. I 135 centimetri annunciati, ma con vento di Scirocco (che, contrariamente alla Bora, porta più rischi a Venezia che a Chioggia) facevano ben sperare. Ma sempre meglio non farsela facile. I messaggi di pericolo (Alert system comunale, sirene, altoparlanti della Protezione civile e altro) erano stati diffusi fin da venerdì mattina, per avvertire tutti di mettere le automobili al sicuro nei punti più alti, posizionare le paratoie alle porte dei piani terra e spostare eventuali merci e attrezzature su scaffali alti. Poi non restava che sperare. Ieri mattina era cominciata male, con pioggia e vento e, quando si sono alzate le barriere del Mose tra le 8.20 e le 9.35, ben pochi erano i curiosi che si erano recati alla diga di Sottomarina per vedere la prima vera prova di funzionamento delle dighe mobili in condizioni meteo avverse. In compenso, dalla parte opposta della diga, numerosi erano gli amanti del kite surf che avevano innalzato le vele per cavalcare le onde del mare.

IN DIGA

Poco dopo le 10 la pioggia e il vento sono diminuiti, le previsioni di marea si sono attestate sui 125 centimetri, poi sui 120, e ha fatto capolino anche qualche raggio di sole. La diga si è riempita di curiosi: chioggiotti che commentavano con aria saputa le condizioni del mare; foresti che avevano approfittato dell'occasione («siamo in diga a vedere il Mose. Ci vediamo dopo all'agriturismo, oppure se volete raggiungerci qui»); e perfino stranieri che commentavano l'evento storico. E, naturalmente, gli immancabili selfie e le foto di gruppo, subito pubblicate su Facebook e Instagram, della serie io c'ero.

Alla fine, si diceva, tutto è andato bene. «Il livello dell'acqua alta, a Vigo dice l'assessore alla Protezione civile, Genny Cavazzana, che ha seguito l'evoluzione della situazione minuto per minuto si è fermato a 123 centimetri, molto meglio delle previsioni. Ma l'importante è che tutto il sistema abbia funzionato e pare che sia proprio così. Ora la nostra attenzione si sposta sul livello dei fiumi che sta crescendo un po' dappertutto. Ma la Protezione civile è già allertata anche per questo». A chi osserva che, con questi valori, anche il baby Mose, da solo, avrebbe protetto Chioggia, il sindaco Ferro risponde che «sì, è vero, ma questo dimostra la lungimiranza di aver installato, da qualche anno, la diga mobile in centro storico». E prosegue: «Ci voleva anche questa prova di oggi che, pur effettuata con una perturbazione non estrema, non fa altro che confermare l'affidabilità del sistema che, a scomparsa, sottacqua, è anche meno impattante. Io avevo chiesto l'anno scorso, in occasione del grave maltempo di novembre, di azionare le dighe mobili. Allora non è stato possibile. Oggi lo è e domani lo sarà, credo, anche in condizioni più severe. In ogni caso siamo sulla buona strada».

Diego Degan

