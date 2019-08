CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CHIOGGIA«Ho perso mia moglie e mio figlio nel giro di due anni. E un'altra figlia anni fa. Che voglia posso avere di parlare?» Non riesce a dire altro Alberto Sgobbi, il papà di Matteo, che rievoca con poche e amare parole come il destino si sia accanito contro la sua famiglia. L'incidente di ieri, in cui ha perso la vita Matteo è solo l'ultimo di una tragica sequenza in cui la famiglia Sgobbi ha dovuto, ogni volta, darsi coraggio e ricostruire daccapo la catena degli affetti. Come dovrà fare, di nuovo, anche stavolta. Matteo era nato...