CHIOGGIA «Ho 52 anni e faccio il pescatore da quando ne avevo 17. Oggi, se trovassi un altro lavoro, cambierei subito e, a mio figlio, la barca gliel'ho fatta vedere solo da lontano».

C'è tutta la parabola di una generazione, di un mestiere, di una classe sociale, nelle parole di Daniele Sassetto, pescatore pentito di Chioggia. Non ci sono, nella città più marinara del Veneto, casi clamorosi di crisi nel settore, anche perché il tessuto economico di questa filiera è composto di piccole imprese, soprattutto tra chi va in mare e rappresenta il primo anello di una lunga catena che finisce sulle tavole degli italiani. Ed è proprio a Natale che, tradizionalmente, si vende più pesce e a prezzi più alti. Non quest'anno, però. «Io pesco pesce azzurro dice Daniele ma i colleghi dello strascico non vedono questo incremento delle vendite e dei prezzi. Altri anni si aumentava il guadagno del 200%. Quest'anno, ad esempio, le sogliole, il pesce più facile da mangiare, non vengono, praticamente, vendute. Si cerca, addirittura, di non pescarle». Colpa del Covid e delle limitazioni che ne conseguono, anche per l'attività di ristorazione. E poi ci sono tutti i problemi legati alla chiusure del Mose che obbligano molte barche a perdere giornate di pesca o ad affrontare il maltempo. Problemi momentanei? Tutti sperano di sì, ma la crisi ha fatto diminuire barche e addetti. Un numero per tutti: in dieci anni i pescherecci attivi a Chioggia sono passati da 242 a 220. «Oggi dice Daniele a mancare sono i giovani: questo è un mestiere duro, in cui si guadagna poco. Ci sono equipaggi che non raggiungono il minimo monetario garantito. Ma una volta non era così. Quando ero giovane io, i pescatori ridevano di quelli che andavano a lavorare all'Actv. Il posto fisso rendeva, in un mese, quello che, in mare, di prendeva in una settimana. Oggi, probabilmente, è il contrario. Chi, come me, ha diverse specializzazioni, se la cava meglio. Io ho tutte le abilitazioni (comandante, capo macchina, ecc.), so perfino aggiustare le reti, perché ho imparato, da ragazzo, dai vecchi del mestiere. Oggi non lo fa più nessuno. Potrei lavorare su qualunque barca a Chioggia e con i miei armatori mi trovo bene, ma molti altri fanno fatica a tirare il mese. Se ci fosse un'altra rottamazione, ci sarebbe la corsa a prendere l'indennizzo e molti tengono duro solo nell'attesa».

Diego Degan

