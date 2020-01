CHIOGGIA

Ha chiesto garanzie perché Chioggia, quando saranno alzate le barriere del Mose, non si ritrovi sommersa dall'acqua dal lato della laguna. Il sindaco Alessandro Ferro ha espresso la preoccupazione di tanti e ha avuto rassicurazioni dai tecnici al tavolo della Cabina di regia sul Mose, convocata, ieri in Prefettura. «Una riunione positiva - ha commentato all'uscita Ferro - Hanno confermato che il Mose sarà operativo da giugno. Ho chiesto garanzie per Chioggia che, in situazione meteo particolari, non venga compromessa dal livello della laguna. Faccio un esempio: con una previsione di marea a 180 centimetri, le barriere potrebbero essere alzate per mantenere in laguna un livello di 130 centimetri. A quel punto, con un po' di bora, a Chioggia l'acqua potrebbe arrivare a 140 e il baby Mose non bastare più. Mi hanno assicurato che l'acqua in laguna sarà mantenuta a un livello di 110 centimetri». Soddisfatto il sindaco anche per le prove di sollevamento di ieri, effettuate proprio a Chioggia: «Sono andate meglio di quelle del giorno prima, confermando che più si movimentano le barriere, più migliorano le performance».

I TEST

Intanto si sono conclusi, ieri mattina, i due giorni di prova delle 18 paratoie del Mose alla bocca di porto di Chioggia. E tutto è andato bene. I dati raccolti saranno ora filtrati e analizzati e serviranno di base per i prossimi test di innalzamento perché, ribadiscono i tecnici che lo gestiscono, «il sistema sta imparando come comportarsi nelle diverse condizioni». I due test, infatti, non sono stati uguali, nonostante il tempo ravvicinato in cui sono stati eseguiti. Martedì, quando sono state alzate le paratoie lato nord (Pellestrina), la corrente in uscita dal porto era abbastanza forte, ieri il mare, invece, era praticamente piatto. Martedì, dopo il controllo di routine delle tubazioni, il riscaldamento dell'olio dei compressori, e tutte le altre operazioni di controllo preliminare, le paratoie sono state alzate completamente nel giro di due ore, mentre ieri la stessa movimentazione è stata compiuta in metà tempo. La velocità di questa operazione dipende dalla velocità con cui viene immessa nei cassoni l'aria per sollevarli e, a sua volta, questa dipende da quanti compressori si usano contemporaneamente. Ne sono previsti sei, tre per ogni linea di alimentazione (una in uso e una di riserva). Finora ne sono stati posizionati cinque, due dei quali sono collegati alle paratoie.

«Lo stato di avanzamento dei lavori dice il capo cantiere Alberto Piz è del 93-94%, ma quello che resta da fare si vede poco». Si tratta, infatti, di lavori di impiantistica (tubazioni, collegamenti, quadri elettrici) che, contrariamente alle opere edili, occupano poco volume. Dal punto di vista strettamente impiantistico manca ancora l'installazione delle porte alle conche di navigazione che sono dei bacini per permettere il passaggio delle imbarcazioni con il Mose chiuso: la chiusura, infatti, creerà un dislivello, di qua e di là dalla barriera, che impone la presenza di conche, a lato delle barriere stesse, con porte di accesso che si aprono e si chiudono una alla volta, per consentire il transito delle navi. Mancano ancora tutte le opere di mascheramento dei casermoni di cemento armato del centro di controllo, studiate dallo Iuav per le tre bocche di porto.

L'USURA E LA RUGGINE

Ma se il programma delle cose da fare è abbastanza chiaro, qualche incertezza rimane per l'usura delle opere già fatte. Le macchie di ruggine e le incrostazioni che si intravedono sulla superficie e negli anfratti delle paratoie potrebbero far pensare che l'azione del mare non sia così lieve, ma il capocantiere non sembra preoccupato. «Se pensiamo che queste barriere sono sott'acqua da un anno e mezzo dice sono fin troppo pulite. In ogni caso è prevista la possibilità di ripulirle agganciandole con gli appositi maniglioni (inseriti nei cerchi che si vedono sulla superficie, ndr) e sollevandole dal mare». Per ora, quindi, tutto sembra funzionare al meglio, anche se le prove non sono finite. E' già previsto, infatti, un sollevamento delle paratoie sotto stress, ovvero con condizioni meteo-marine avverse, che è il tipco scenario dell'acqua alta, in cui la marea sale sospinta dal vento e in mare si formano onde importanti. Per sperimentare il comportamento del sistema in queste condizioni è già pronta un'ordinanza della Capitaneria, efficace per i prossimi quattro mesi, che permetterà l'innalzamento delle barriere con sole 48 ore di preavviso ai naviganti. In altre parole, quando ci saranno le prossime previsioni meteo di maltempo di lì a due giorni, potrà essere automaticamente emessa l'ordinanza di interdizione alla navigazione in concomitanza con le prove del Mose. E anche questi dati si aggiungeranno alla memoria del sistema a beneficio delle future emergenze reali.

Diego Degan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA