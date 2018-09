CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CHIOGGIA«Fa piacere inaugurare le gru a Chioggia, ma bisogna lavorare per rendere questo porto competitivo e i dati non sono di certo confortanti finora». Pino Musolino, presidente dell'autorità di sistema portuale, non ha di certo lesinato dichiarazioni all'evento portuale di ieri mattina. Chioggia deve crescere, tante cose non sono state fatte in passato e devono essere fatte ora, è stato il messaggio che ha voluto inviare forte e chiaro a tutte le autorità e ai rappresentanti dei vari enti presenti. «Chioggia ha spiegato è un...