CHIOGGIA E' stata una bagnina, Martina Boscolo, in servizio alla torretta numero 5, la prima a rispondere alle segnalazioni di aiuto che venivano dalla battigia. E' corsa verso il punto che le veniva indicato dai bagnanti e ha aiutato il turista che si sentiva male, un 78enne di San Bonifacio (Verona), Luciano Marcazzan, si sarebbe poi saputo, a percorrere gli ultimi metri per risalire dall'acqua. Era ancora vivo, sebbene vistosamente sofferente, e sembrava anche intenzionato a dire qualcosa, forse come si sentiva o cosa pensava gli fosse...