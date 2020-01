CHIOGGIA

Duello diplomatico tra Amministrazione comunale e Costa Bioenergie in occasione della visita blindata (non erano ammessi giornalisti) dei commissari Unesco in città. Il pomo della discordia, come noto, è la presenza del deposito gpl a ridosso del centro cittadino e l'intento del sindaco, Alessandro Ferro, era mostrare questa fastidiosa presenza ai commissari Bernhard Furrer, Rekà Viragos e Tobias Salath perché ne potessero valutare l'incompatibilità con il tessuto naturalistico e urbano di Chioggia. Ovviamente, non per far estromettere Chioggia dall'ambito dei siti Unesco, ma per fornire elementi che permettano di estromettere il deposito da Chioggia. Ma la società proprietaria dell'impianto ha fatto la sua contromossa: quando, verso le 17 di ieri, infatti, il sindaco Ferro, il suo vice, Marco Veronese e il vice presidente del consiglio, Davide Penzo, si sono incontrati con i commissari, davanti ai cancelli del deposito, li hanno trovati aperti e il direttore del cantiere si è presentato personalmente per invitare tutti a compiere una visita all'interno. Nel corso del sopralluogo, durato circa un'ora, il rappresentante di Costa Bioenergie ha illustrato tutti gli aspetti dell'opera, sottolineando quelli inerenti la sicurezza, che sarebbe garantita in base a tutti gli scenari plausibilmente possibili, e la regolarità delle autorizzazioni ricevute dagli enti preposti. Una descrizione alla quale il vice sindaco ha reagito ricordando il mancato passaggio in Salvaguardia e le riserve espresse dal Ministero dei beni culturali, anche se questi rilievi sono stati, poi, superati da una sentenza del Consiglio di Stato favorevole alla società. La delegazione comunale ha, però, anche accompagnato i Commissari sulla sommità dei bomboloni, il punto più alto del cantiere. «Abbiamo voluto mostrare loro spiega Veronese quanto sia vicino il centro storico all'insediamento». Alla fine della visita il capo-delegazione Unesco, il commissario Furrer, «ha commentato riferisce il sindaco Ferro che l'Italia aveva firmato un accordo con l'Unesco che prevedeva la tutela dei siti, anche attraverso la tempestiva comunicazione dei cambiamenti che si potevano verificare. E questo deposito, secondo Furrer, era un cambiamento che avrebbe dovuto essere comunicato». Il gruppo si è, successivamente, trasferito in municipio dove il sindaco ha consegnato ai Commissari un documento, preparato e tradotto in inglese dal Comitato No-gpl (che non era stato ricevuto alle audizioni tenute a Venezia) in funzione anti-deposito. Documento che, comunque, dice il Comitato, «abbiamo spedito pure alla sede Unesco di Parigi». Il sindaco ha anche illustrato le caratteristiche di Forte San Felice, con materiale fotografico, dato che, a causa del buio, non sarebbe stato possibile recarsi in loco, e ha chiesto per il Forte e per le fortificazioni veneziane (ottagoni, ecc.) un riconoscimento specifico dell'Unesco, che si accompagni a quello già in essere per l'intera laguna di Venezia. Infine il Mose: i commissari si sono dimostrati interessati allo stato di avanzamento dei lavori e alla vicinanza proprio con San Felice. (d.deg.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA