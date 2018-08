CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CHIOGGIADue indagati per la morte di Anna Boscolo Berto, la diciannovenne di Sottomarina trovata senza vita la mattina di lunedì. Si tratta del fidanzato della ragazza, L.S., 20 anni, e di un suo amico, F.R., 22 anni, a casa del quale la vittima si era fermata a dormire dopo aver trascorso la giornata in compagnia dei due giovani. Il pm Stefano Buccini ha formulato a carico di F.R. l'ipotesi di morte come conseguenza di altro reato, punita dall'articolo 586 del codice penale; entrambi sono indagati per omissione di soccorso: la chiamata al...