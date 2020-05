CHIOGGIA

Contagi fermi, guarigioni in aumento, ma anche i morti. Negli ultimi due giorni, mercoledì e giovedì, sono decedute tre persone di Chioggia a causa del Coronavirus. Della prima vittima, Valter Santinato, 61 anni di Valli, si era già saputo. Degli altri due, Iride Lanza, 85 anni e Danilo Perini, 83 anni, si è saputo ieri. E se il caso di Santinato rimanda al primo focolaio scoppiato in territorio clodiense, gli altri due portano al secondo focolaio cittadino, quello della casa di riposo. «I deceduti al Csa F.F. Casson sono, finora, 14» ha riferito, proprio ieri pomeriggio, il presidente dell'istituto Giovanni Andrea Zennaro durante la riunione della Commissione consiliare che, su richiesta della minoranza, era stata convocata per discutere la situazione della casa di riposo. Due in più, quindi, dell'ultima stima che era stata fatta il 21 aprile scorso. Il totale dei morti per epidemia in città è ora di 30 persone. Nel contempo è stabile, a quota 238, da alcuni giorni, la somma dei casi positivi nell'intero territorio comunale, cosa che sembra indicare una regressione del virus, mentre stanno calando, nello specifico, le positività all'interno dell'istituto che rimane il luogo più a rischio. Sono, infatti, solo 7 gli operatori ancora positivi, rispetto ai 29 che erano stati evidenziati dal primo screening, mentre sono 11 gli anziani nella stessa condizione che si trovano ospitati alla Casson e altri due quelli ricoverati in ospedale. I morti di questi giorni, quindi, sarebbero l'esito dei contagi pregressi, e la situazione sarebbe, nonostante tutto, in via di miglioramento. «Si vede la luce in fondo al tunnel» dice il sindaco Alessandro Ferro che ringrazia i vertici della casa di riposo (oltre al presidente, il direttore Antonio Rizzato e il medico coordinatore Nicola Veronese) per il loro impegno nell'affrontare l'emergenza e per la disponibilità dimostrata nel dialogo con i consiglieri comunali. «Segnali positivi che però ci impongono di continuare a tenere alta l'attenzione» commenta il presidente Zennaro, osservando che la riduzione del numero dei positivi tra gli operatori permette di garantire la migliore cura degli ospiti senza far decadere gli standard assistenziali, come si era temuto potesse accadere, tanto che del rischio era stato informato anche il Prefetto. Importante, in questo periodo, è stata la collaborazione con l'Ulss 3, che ha fornito dispositivi di protezione, personale infermieristico e l'opera del dottor Andrea Tiozzo che ha eseguito costantemente le radiografie agli ospiti che ne avevano bisogno per individuare più rapidamente i casi critici. «Le difficoltà spiega Ferro sono venute, all'inizio, dalla carenza di dpi (dispositivi di protezione), e dopo dalla lentezza nella gestione dei tamponi. Ma si tratta di difficoltà comuni a tutta Italia». Quanto alla mobilità dello stesso personale tra reparti Covid e non Covid, di cui avevano chiesto ragione alcuni consiglieri, Zennaro ha spiegato che sì, alcuni operatori facevano questi passaggi, ma solo dopo aver cambiato tutti i dpi necessari.

Diego Degan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA