«Chiederò al direttore generale, Giuseppe Dal Ben, la disponibilità di alcuni infermieri dell'Ulss 3, opportunamente formati per aiutare a gestire la situazione in casa di riposo. I nostri operatori, danno il massimo, ma non sono abituati ad affrontare simili emergenze». Il presidente del Centro servizi anziani F.F.Casson non vuole essere allarmista, ma neppure nasconde la sua preoccupazione. «Non voglio trovarmi in una situazione come quella di Merlara, dove è dovuto intervenire l'Esercito» dice Zennaro. Alla base dei suoi timori il continuo aumento dei dati relativi alla positività al virus tra gli ospiti e gli operatori dell'istituto: per i primi siamo a quota 19, per i secondi a 2, ma i dati non sono completi. Da quando, infatti, la settimana scorsa, è stato riscontrato il primo caso di positività per una donna di 86 anni, poi deceduta, tutti gli ospiti e gli operatori sono stati sottoposti a tampone. Poi ci sono stati altri due ricoveri di ospiti, seguiti dal decesso di uno dei due, ancora una donna, di 94 anni. Ieri, una settimana dopo il primo decesso, non erano ancora arrivati gli esiti di tutti i tamponi. «Ne abbiamo ricevuto, finora, 120 su 170 dice Zennaro su questi 120, i positivi sono 19, quasi tutti con sintomi lievi e già collocati in spazi separati dagli altri». Siamo, quindi, su una percentuale del 16% «a fronte di un 25% di media negli altri centri per anziani interessati dal fenomeno». Gli operatori positivi, invece, «sono 2, uno in quarantena a casa, un altro in ospedale, ma non in terapia intensiva». Qui, però, mancano ancora i risultati di un centinaio di tamponi perché gli operatori sono circa 70, dipendenti dell'istituto, e circa 30, di una cooperativa esterna. I due già citati «avvertivano dei sintomi e sono stati scoperti in pronto soccorso». Invece gli esiti dei tamponi eseguiti in istituto non vengono comunicati, per ragioni di privacy, al datore di lavoro, ma al medico curante e all'interessato. Dunque sono i singoli che, eventualmente, avvertono l'istituto per anziani della loro condizione. Per adesso, una parte di questi operatori, in attesa dell'esito dei loro tamponi, sono alloggiati in un albergo per non correre il rischio di contagiare, tornando a casa, i propri familiari. Se il numero dei positivi, tra il personale, dovesse alla fine essere significativo, si porrebbe il problema di riorganizzare i turni di assistenza, anche reperendo altro personale da coop esterne o dalla stessa Ulss, come ipotizzato da Zennaro. «Cautela e attenzione» invoca anche il sindaco Alessandro Ferro, assicurando che sarà fatto «il possibile e l'impossibile per garantire sla sicurezza della struttura».

