CORSA AI RIPARI

CHIOGGIA Disagi e rimedi in corso d'opera per i trasporti pubblici a Chioggia. Sulla linea 80, la più frequentata dai pendolari chioggiotti, gestita da Arriva Veneto, l'affollamento è diminuito, rispetto al periodo ante coronavirus, grazie alle corse private che Fincantieri ha organizzato per il proprio personale. Ma le misure di distanziamento hanno ridotto alla metà la capienza dei bus. Così, ad esempio, ieri mattina, le corse delle 4.30 e delle 4.39, dirette a Venezia, di questa linea hanno lasciato a terra, rispettivamente 7 e 3 persone che, però, sono state prontamente recuperate da una corsa fatta partire appositamente per loro alcuni minuti dopo.

Per oggi la società di trasporti ha previsto di utilizzare due pullman a due piani, in luogo di uno semplice e uno doppio, previsti fino a ieri, per evitare il ripetersi dell'inconveniente, anche se la programmazione risulta comunque difficile, visto che, ieri, la corsa delle 7, su bus doppio, aveva solo quattro passeggeri. «La direzione di Arriva Veneto spiega l'assessore ai trasporti Daniele Stecco mi ha assicurato la massima attenzione alla situazione, con la possibilità di adottare i necessari rimedi». Problemi anche con l'Actv che non ha ripristinato il collegamento con Cavarzere, cosicché alcune operaie chioggiotte del tessile, prive di patente, non hanno potuto, ieri, recarsi al lavoro nei laboratori del cavarzerano che hanno ripreso la produzione. «Anche per questo problema asserisce l'assessore Stecco ho preso contatto con Actv. Spero di risolverlo presto. All'azienda consortile ho anche chiesto di riprogrammare il passaggio delle linee urbane 1 e 2, a Chioggia, per corso del Popolo. Erano state sospese per mancanza di studenti e, ormai, le scuole non riapriranno ma stanno per riaprire negozi e servizi come, ad esempio, il cimitero e per i cittadini sarebbe utile poter contare su un trasporto pubblico».

NEL SANDONATESE

Buona la prima invece per Atvo: nessun problema di sovraffollamento sulle tratte dell'azienda di trasporti del Veneto orientale. Ieri i bus hanno trasportato in media una ventina di persone, rispetto alla capienza massima che in questi giorni consente di arrivare fino a 23 utenti, all'interno di mezzi con una cinquantina di posti. Le linee più frequentate sono state quelle dirette a Mestre-Venezia, Jesolo e Treviso, utilizzate per lo più da pendolari. In caso di bisogno Atvo aveva predisposto bus supplementari, disponibili nelle varie tratte nell'arco di una decina di minuti. Ieri non si è reso necessario nessuno di questi, anche se l'ordine di servizio rimane valido per le prossime settimane, in attesa di capire come si potrà assestare la richiesta dell'utenza. Rimane in vigore l'orario applicato da marzo a seguito delle restrizioni: durante i giorni feriali sono applicati gli stessi orari che valevano per i festivi. «Nessuna ressa - spiega il presidente di Atvo Fabio Turchetto come previsto solo un piccolo aumento. La gente se può cerca di viaggiare con i mezzi propri. Il servizio continua ad essere svolto in sicurezza. Sono due i procedimenti utilizzati per sanificare i mezzi: un passaggio di ozono a porte chiuse, all'interno dei 303 bus della flotta, mentre una seconda fase consiste nello spruzzare un disinfettante liquido concentrato». Il servizio di sanificazione interessa anche le stazioni, gli uffici e le officine. (d.deg.) (d.deb.)

