Chioggia al bivio: «Crociere incompatibili con il gpl»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CHIOGGIA Sì alla croceristica, no al gpl. Il sindaco di Chioggia, Alessandro Ferro, ribadisce che i due progetti (ma il deposito gpl, in realtà, è ben più che un progetto) che stanno interessando il porto della sua città sono «incompatibili». Ma se il futuro vedrà arrivare a Chioggia le navi gasiere o le navi passeggeri, è ancora un'incognita. Per le seconde, infatti, lo stesso Ferro ammette di non avere ancora del tutto le idee chiare. Grandi navi o navi medio piccole? È questo, infatti l'interrogativo principale, ma Ferro...