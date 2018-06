Chiesto un risarcimento di 2 milioni Il legale della famiglia: un atto dovuto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROCEDIMENTOUDINE Francesco Mazzega sarà processato con il rito abbreviato. L'uomo, 37 anni, accusato dell'omicidio della giovane fidanzata Nadia Orlando, 21 anni, uccisa a Vidulis di Dignano la sera del 31 luglio scorso, non era in aula ieri per la prima udienza preliminare. Una scelta legata alla natura tecnica dell'udienza di ieri, spiegano i suoi avvocati Annaleda Galluzzo e Federico Carnelutti. In aula i legali hanno chiesto al giudice l'ammissione al rito alternativo; un rito che, in caso di condanna, consente lo sconto di un terzo...