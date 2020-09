CHIESA

VENEZIA Piccoli gruppi, diversificazione degli orari e dei giorni se necessario, rispetto rigoroso delle misure precauzionali. Il Patriarcato si prepara all'avvio del suo nuovo anno pastorale, pensando all'organizzazione della catechesi, ma anche e soprattutto al ritorno delle comunioni e delle cresime saltate durante il lockdown. Il vicario episcopale Daniele Memo ha inviato una lettera a tutti parroci indicando le linee guida. La celebrazione dei sacramenti dell'iniziazione cristiana scrive è di nuovo possibile già da questo mese. Questa è una possibilità, non un obbligo e ciascuna comunità parrocchiale può valutare tempi e modalità in base alle proprie esigenze.

Viene chiesto di organizzare più celebrazioni quando i ragazzi siano numerosi e, nello specifico per la cresima (che in primavera era stata vietata in quanto l'uso del dito intriso di olio santo è ritenuto un possibile veicolo di contagio) il rinvio è alla nota della Cei del 22 luglio scorso secondo cui in questa fase può essere fatta usando un batuffolo di cotone o una salvietta per ogni cresimando (la stessa attenzione va osservata per i battesimi e per l'unzione dei malati).

Nelle chiese resta la regola della capienza ridotta per garantire il distanziamento, e questo nel caso dei sacramenti diventa un problema per i familiari che vogliano presenziare. Per quanto riguarda il catechismo, monsignor Memo chiede ai parroci di applicare le stesse regole che valgono per la scuola: distanziamento di almeno un metro, igienizzazione delle mani con soluzioni idroalcoliche, areazione dei locali, uso della mascherina che tuttavia non va indossata quando i ragazzi siano seduti al banco, ma solo durante gli spostamenti in aula. Viene, inoltre, chiesto di mantenere il criterio dei Grest e campiscuola: La sperimentazione di piccoli gruppi con adulti di riferimento stabili, in molti casi si è rivelata una scelta azzeccata, sia per il controllo sanitario che per il rapporto educativo. Di qui, l'invito ad aumentare il numero dei catechisti di modo da suddividere i ragazzi nelle cosiddette bolle, da 7-massimo 10 persone; sfruttare gli spazi più grandi; diversificare le esperienze; coinvolgere le famiglie con incontri a casa..

L'anno pastorale comincerà formalmente sabato 26 settembre col mandato ai catechisti da parte del patriarca Francesco Moraglia, mentre il 28 e il 29 alla casa Santa Maria Assunta del Cavallino si terrà l'assemblea generale del clero.

