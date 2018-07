Chies: «Nessuna avvisaglia, non erano seguite dai servizi sociali»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

(l.p.) L'ex sindaco Floriano Zambon si ferma in via Vital, dove ci sono auto di polizia e carabinieri, per capire che succede. Il primo cittadino in carica Fabio Chies, avvisato della tragedia, arriva in tarda mattinata e scambia due parole col fratello dell'anziana accoltellata dalla figlia. Entrambi parlano di episodio drammatico sul quale è necessario andare a fondo. «Un episodio del tutto inaspettato sottolinea Chies una situazione tragica di fronte a cui c'è poco da dire. Rispetto di fronte alla morte di una signora con un complicato...