Poi tutto riparte! Caro Amico, chiedo il tuo aiuto/ lo chiedo agli alunni dell'Istituto/ in questo momento particolare/ dobbiamo tutti darci da fare. C'è un nemico da catturare/ Coronavirus da cacciare/ se ciascuno fa la sua parte/ poi tutto riparte! Alcune regole dobbiamo seguire/ le nostre forze dobbiamo unire/ agire bene e agire piano/ Amico, chiedo una mano. Ci vuole un po' di attenzione/ per evitare una brutta infezione/ non toccar bocca, occhi e naso/ usa la testa, non agire a caso! Copri la bocca se starnutisci/ coprila anche se tossisci/ meglio usare un fazzoletto/ sul gomito flesso, è perfetto. Lava le mani frequentemente/ fallo piano e accuratamente/ usa l'acqua e un po' di sapone/ per 60 secondi con attenzione. Evita il contatto ravvicinato/ a chiunque sia stato attaccato/ da un'influenza un po' fastidiosa/ diventata purtroppo famosa. Pulisci le superfici con i disinfettanti/ le toccano tutti, le toccano in tanti/ è una cosa che non si fa spesso/ ora lo sai, fallo da adesso. Se hai qualche dubbio o paura/ sappi che la via più sicura/ è chiedere a chi ti sta intorno/ che ti segue giorno per giorno. Saprà spiegarti con le giuste parole/ perché son chiuse tutte le scuole/ ci vuole un po' di pazienza/ per combattere questa influenza. Ciascuno può far la sua parte/ e così poi tutto riparte!.

