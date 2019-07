«Chiediamo giustizia, chi ha sbagliato paghi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

JESOLO«Deve essere fatta giustizia, chi ha provocato l'incidente deve pagare». Gli occhi sono lucidi, le parole sono pronunciate con un filo di voce. Lo sguardo è fisso sul canale Pesarona, quello che fiancheggia l'omonima via, una strada chiusa nella frazione di Ca' Nani, al confine tra Jesolo e San Donà. Ed è qui che per tutta la giornata di ieri si è consumato il pellegrinaggio degli amici dei quattro giovani morti sabato notte in un terribile incidente stradale avvenuto poco prima dell'1.30. Le vittime, tutte di 22 anni, si trovavano...