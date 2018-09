«Chiedetevi il perchè delle cose, fate domande, siate curiosi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

In milioni hanno visto cadere una mela, ma soltanto Newton si è chiesto il perché.Chiedetevi sempre il perché.Fate domande.Siate curiosi.Indagate sulla verità dei fatti.Non arrendetevi alla superficialità delle questioni, ma andate fino in fondo alle situazioni, date una vostra personale lettura delle cose, allenate il vostro spirito critico.La scuola sia il vostro migliore allenatore e il vostro primo tifoso.Sappia offrirvi ogni strumento utile per accrescere la vostra cultura, la vostra conoscenza, la vostra capacità di discernere il...