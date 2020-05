L'incidente occorso alla 3 V Sigma di Marghera approderà in parlamento. Il deputato del Pd Nicola Pellicani ha dichiarato che domani proporrà un'interrogazione urgente: «Chiamerò alla Camera il ministro all'ambiente Sergio Costa per riferire sull'incidente, chiedendo di fornire tutte le informazioni e predisporre rapidamente un sopralluogo nel luogo dell'incidente. I cittadini devono sapere tutto sull'accaduto: perché è successo? Quali sostanze sono state sprigionate nell'aria? Di chi sono le responsabilità?». Oltre a lui, continua Pellicani, informazioni sull'accaduto saranno chieste a più livelli: «Chiederò informazioni anche al ministro dello Sviluppo economico, perché in un Paese come il nostro le competenze sono frammentate, c'è la Regione, il Comune e il Porto, ma le persone hanno bisogno di risposte». In seconda battuta, Pellicani ha anche fatto sapere che proseguirà anche con il sindaco: «In Consiglio Comunale il sindaco dovrà chiarire la lentezza del servizio di allerta per i cittadini del Comune: l'allarme è stata data in ritardo e in forme caotiche». La città è rimasta col fiato sospeso per ore, spiega il deputato, che chiede anche come sia possibile andare avanti in questo senso: «A mente fredda non è possibile che in una fase in cui si parla di green economy, economia sostenibile e new green deal a Venezia esploda una fabbrica. Bisogna passare ai fatti, perché sarebbe potuta essere una strage, essendo nella zona del petrolchimico, a pochi passi dalla statale. Il primo pensiero va ai due feriti, ma c'è un tema sicurezza da non rinviare e trattare con urgenza». (T.Bor.)

