«Chiamateci soltanto per nome Siamo a disposizione della città»

I RAGAZZI

VENEZIA (C.M). Si chiamano Aldo, Alice, Maria, Giulio, Vittorio, sono alcuni dei 17 ragazzi presenti ieri mattina nelle Sale Apollinee in rappresentanza dei circa 3.000 Angeli dell'Acqua Alta, tutti volutamente e per loro scelta, senza cognome o altro dato particolare, proprio per evitare individualismi ed egocentrismi di varia natura. Anche lo stesso Comitato promotore del premio ha preferito non fare alcun nome specifico, non citando mai neanche coloro che hanno coordinato le attività delle varie squadre di volontari. «Anzi - specifica Alice - ad offrire il nostro aiuto durante i tremendi giorni dell'Acqua Granda non c'erano solo giovani e studenti, ma anche tanti adulti, tanti professionisti, perfino pensionati. Ad unirci era la voglia di metterci in gioco, di collaborare insieme per aiutare chi era in difficoltà e rischiava di perdere tutto, e questo attivismo propositivo, carico di entusiasmo e di generosità, può essere trasversale non una prerogativa dei soli giovani».

«Essere giovani - aggiunge Aldo - è uno stato d'animo, un modo di essere e di porsi davanti alla vita, anche chi anagraficamente non lo è più può essere giovane nello spirito». Post su Facebook, telegram, whatsapp, passaparola, le operazioni degli Angeli dell'Acqua alta sono state coordinate, subito dopo l'Acqua Granda del 12 novembre, da Venice calls, associazione nata nel 2018 dalla volontà di un gruppo di giovani animati dall'obiettivo di salvaguardare la società veneziana e ripristinare la cura e la tutela della città.

«Dopo cinque giorni di lavoro trascorsi a prosciugare primi piani allagati, spostare masserizie, raccogliere e inviare al riciclo i rifiuti creati dalla mareggiata, il tutto in coordinamento con Veritas e le varie istituzioni preposte - spiega Vittorio, tra i soci fondatori di Venice Calls - si è palesato il problema della mancanza di copertura assicurativa per i volontari al lavoro. Ci siamo quindi consultati con alcuni avvocati i quali ci hanno consigliato di interrompere la nostra attività, difatti se qualcuno si fosse fatto male ci sarebbero stati gravi problemi per tutti noi. A malincuore, abbiamo quindi deciso di interrompere il coordinamento delle operazioni, ma questo non significa che i ragazzi hanno smesso di intervenire dove c'era bisogno di aiuto; ognuno di noi ha infatti continuato a prestare aiuto e conforto individualmente, come semplice cittadino e non come gruppo coordinato o associazione».

Quest'esperienza che, a detta dei ragazzi è stata di grande importanza, capace di creare sinergie e senso di appartenenza, non vuole fermarsi qui ed essere fine a se stessa. «Non è accettabile che una città unica e speciale come Venezia - ha detto ieri dal palco Aldo, 18 anni - venga messa in ginocchio dall'acqua alta, noi in quel frangente ci siamo stati e vogliamo continuare ad esserci, quindi chiediamo al nostro sindaco, che è una persona intelligente, di indirizzarci e dirci quello che possiamo e dobbiamo fare per rendere migliore la nostra città non solo nei momenti di crisi ma anche nella vita di tutti i giorni, nella normale quotidianità».

