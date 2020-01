Chi si vaccina meno? Dottori e infermieri «Scaramanzia, noi sempre in prima linea»

MESTRE Sembrerà paradossale, ma a vaccinarsi meno di tutti è proprio il personale sanitario, che secondo la dirigenza dell'Ulss 3 Serenissima non va oltre il 20% di copertura. Insomma, se uno pensa che fare il medico in ospedale spinga a proteggersi di più dal rischio di contagio, dati alla mano è fuori strada. Vale, invece, esattamente il contrario. «C'è una forma di scaramanzia, quasi un modo per distaccarsi dalla malattia con cui si ha a che fare tutti i giorni», prova a interpretare questo flop il dottor Sbrogiò. Non in pochi casi capita anche che l'abitudine del lavoro quotidiano faccia confidare in una sorta di copertura automatica che in realtà non c'è. Una deformazione professionale sbagliata, che fa storcere il naso allo stesso dg Dal Ben il quale ha dato mandato ai suoi di invertire la tendenza. «È importante essere responsabili e dare l'esempio», viene sottolineato. E l'esempio va dato anche nel modo di curarsi, se ci si dovesse ammalare d'influenza. Gli specialisti, in proposito, rilanciano la regola delle tre L della nonna: letto, lana e latte, ovvero sia riposare a casa, stare al caldo e idratarsi con continuità. Per guarire serve almeno una settimana ed è necessario non affrettare i tempi di rientro al lavoro o a scuola per evitare ricadute e per non contagiare gli altri. In buona sostanza, non serve fare gli eroi. È bene, infine, ricordare che una quota molto ristretta di vaccinati può comunque ammalarsi esattamente come si ammalerebbe un non vaccinato. Così come può ammalarsi, ma con una sintomatologia più contenuta, anche chi si è vaccinato, ma questo non significa che in generale il vaccino non funzioni. (a.spe.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA