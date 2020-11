LA STORIA

JESOLO «Non bisogna avere paura: chi può doni il plasma iperimmune». Poche ma semplici parole, pronunciate con un tono deciso, di chi ha passato i momenti più duri della malattia e ora si è spostato in prima linea per aiutare chi ne ha bisogno e sostenere la battaglia contro il virus. Lui è Salvatore Signorelli, lo scorso marzo trai primi in città ad essere contagiati dal Covid-19. 63 anni, da 40 anni è in servizio al Comando della Polizia locale di Jesolo, attualmente con il grado di Commissario Principale. A marzo è stato ricoverato nel reparto di malattie infettive dell'ospedale cittadino, una volta negativizzato è tornato a casa per un periodo di convalescenza. E poi nuovamente al lavoro, mentre lo scorso luglio ha potuto fare la prima donazione di plasma alla quale è seguita una seconda pochi giorni fa. «Una volta guarito racconta Signorelli mi sono subito informato sulla possibilità di donare il plasma, in passato volevo donare il sangue ma per vari motivi non ho mai potuto. Il desiderio di aiutare gli altri però non è mai svanito. Per questo quando ho sentito parlare della terapia del plasma iperimmune per il trattamento dei malati di Covid mi sono informato: volevo fare la mia parte in questa battaglia, un modo per restituire le cure ricevute. Il caso ha voluto che proprio in quei giorni venissi contattato dal centro trasfusionale dell'Ulss 4 che si trova a San Donà».

ACCERTAMENTI

Fatte le verifiche previste, Signorelli ha ricevuto l'atteso via libera per compiere la donazione. «Non tutti possono dice il Commissario della Polizia locale la persona guarita deve avere determinati valori per poter donare il proprio plasma, nel mio caso gli esami hanno accertato la presenza di un'elevata carica anticorpale: a luglio ho potuto fare la mia prima donazione. La soddisfazione personale non è mancata, si percepisce il fatto di dare il proprio contributo in questa sfida mondiale e di aiutare altre persone a superare questo difficile momento. Il Covid rimane una brutta bestia, fino a quando potrò continuerò a donare».

La seconda donazione è avvenuta nei giorni scorsi e Signorelli ha già in programma anche la terza. «Gli esami prosegue nel suo racconto hanno confermato un alto valore di anticorpi, con molta probabilità potrò effettuare anche una terza donazione. Invito tutte le persone guarite a farlo, a non esitare e soprattutto a non avere paura: non c'è nulla da temere, in più il personale sanitario del centro trasfusionale è semplicemente fantastico, tutti fanno di tutto per fari sentire a proprio agio».

RISPETTARE LE REGOLE

Signorelli ribadisce la necessità di rispettare le regole. «Non sono molte e sono tutte chiare: più rispettiamo le regole e prima usciremo da questa situazione. Serve l'impegno di tutti».

L'Ulss4 ha sottoscritto un accordo con l'Avis provinciale di Venezia per incrementare la raccolta di plasma iperimmune, con un invito alle donazioni lanciato anche dal direttore generale dell'Azienda sanitaria Carlo Bramezza. Uguale l'appello dell'Ulss3, con l'invito rivolto a tutte le persone guarite da Covid-19, a contattare i centri trasfusionali della provincia per effettuare, previa valutazione di idoneità ed esecuzione degli esami specifici, la donazione del plasma iperimmune. La donazione può essere fatta da persone maggiorenni che risultino negative dopo 10 giorni dalla comparsa dei sintomi e tre giorni dalla loro scomparsa.

