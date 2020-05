Chi, prima del periodo di lockdown, avesse pagato l'abbonamento ai parcheggi cittadini, si vedrà automaticamente e gratuitamente esteso il periodo di validità: questo l'indirizzo della Giunta comunale alla società partecipata Bellunum, che si occupa della gestione della sosta pubblica in città.

«Da metà marzo a metà maggio, e nei casi di Lambioi e di Metropolis fino a fine maggio, abbiamo spento tutti i parcometri, ma molte famiglie avevano già rinnovato il proprio abbonamento prima dello scoppio dell'epidemia e della chiusura totale. - spiega il sindaco Jacopo Massaro Per venire incontro a queste persone, soprattutto in un momento di particolare fragilità economica come quello che stiamo vivendo, abbiamo deciso di prolungare di un mese la validità del loro titolo, così da consentire loro di recuperare facilmente quanto già pagato a fronte di un servizio del quale non hanno potuto godere».

Ad esempio, chi aveva pagato l'abbonamento mensile per il parcheggio di Lambioi a marzo, non sarà tenuto a pagare il rinnovo per il mese di giugno, e così per gli altri parcheggi pubblici a pagamento della città. L'estensione della validità dell'abbonamento verrà fatta d'ufficio da Bellunum, così da evitare alle famiglie l'impegno di recarsi di persona agli sportelli per chiedere il prolungamento della tessera pagata.

«Anche questo è un piccolo segnale che l'Amministrazione comunale vuole dare a tutte quelle famiglie, ai lavoratori e ai commercianti che, a causa dell'epidemia, non hanno potuto usufruire pienamente del servizio pur avendolo pagato. - aggiunge Massaro - È una misura di giustizia nei confronti di chi in questi mesi ha già dovuto affrontare pesanti difficoltà sociali ed economiche».

