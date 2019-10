Chi possono colpire le sciabolate di Renzi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Alessandro CampiLa nascita del nuovo partito renziano comincia a produrre i suoi primi (e inevitabili) effetti sul quadro politico nazionale. Per cominciare, il quotidiano controcanto dello stesso Renzi alle scelte del governo che ha contribuito a far nascere e che dichiara pubblicamente di voler sostenere. Talmente insistente da aver suscitato l'immediata irritazione non solo del premier Conte, ma anche dei leader degli altri partiti che compongono l'attuale maggioranza.Il timore, nemmeno tanto velato, è che si possa produrre il medesimo...