«Chi mi ha votato sa che sono un uomo onesto: vi spiego tutto»

L'INCHIESTABELLUNO Resta in piedi, per il 53enne croato Pato Ahmetovic, l'accusa di tentato omicidio ai danni del consigliere comunale di Belluno Bruno Longo. La Procura, infatti, ha considerato potenzialmente molto pericolosa l'aggressione di giovedì mattina che ha colpito in ambiti vitali del corpo come viso, collo e petto. Con la vittima, tra l'altro, seduta in un Porsche con il finestrino abbassato e quindi in posizione svantaggiata. Longo fortunatamente si è difeso ma l'epilogo avrebbe potuto essere più drammatico. Sequestrati sia il...