PONTE/FONZASO Ancora il messaggio non è passato forte e chiaro. Così c'è chi decide di fare festa e bere insieme tra amici a Fonzaso, chi non rinuncia all'escursione in montagna in entrambi i casi mettendo a rischio la vita di altri. A loro, rispettivamente per ciascuno dei due casi, vanno i messaggi dell'ex primario del Suem, Giovanni Cipolotti e del sindaco di Fonzaso, Giorgio Slongo, che ha smascherato in questi giorni ripetutamente, anche intervenendo in prima persona, i furbetti delle regole anti-coronavirus.

«Sono giorni difficili, particolari, in cui ognuno di noi, costretto dalle necessarie precauzioni, è costretto a limitare la sua libertà - scrive in una lettera inviata alla stampa l'ex rimario del Suem Cipolotti -. Ho appreso che domenica una persona, partita per una solitaria gita in montagna, si è smarrita, ha chiesto soccorso, determinando l'intervento di un gruppo di volontari del Cnsas e dell'elicottero del Suem per essere poi recuperato, illesa». «È obbligatoria, soprattutto in queste giornate, una riflessione - prosegue l'ex primario del Suem -: da sempre chi impegna il proprio tempo, anche volontariamente, per soccorrere chi si trova in difficoltà in montagna, e chi lo fa come professione, rammentano prudenza e riflessione sull'inopportunità di affrontare la montagna in solitaria e sulla necessità di conoscere i propri limiti e l'itinerario che si affronta, non solo nel doveroso rispetto della propria incolumità, ma anche per un altruistico pensiero nei confronti di chi soccorre e mette in pericolo la propria vita; a tutto questo si aggiunge la realtà di questi giorni, in cui il rispetto delle regole riguarda, oltre che se stessi, anche la comunità in cui viviamo. Voglio dedicare questa riflessione a chi non sa rinunciare».

Il sindaco di Fonzaso Giorgio Slongo è preoccupato per la salute dei suoi cittadini e degli eventuali invitati che vengono da fuori comune, per feste grigliate e brindisi serali. Non è la prima volta in questi fine settimana che scopre persone che in barba alle regole si riuniscono e si danno alla pazza gioia. Lo ha ripetuto tramite appelli via social e in qualche caso è anche intervenuto di persona. «Bisogna fare osservare le regole e io devo farle rispettare. Questo è il mio compito - sottolinea il primo cittadino di Fonzaso -. Non è ormai una novità che bisogna vivere da soli e a una certa distanza anche in casa. Se vogliamo uscire dalla peste del coranavirus», dice il sindaco. «Ieri sera dopo le 20,30 - raccontava ieri ils indaco Slongo - in una casa della parte di Fonzaso tra il centro e Pedesalto si sono ritrovati dei ragazzi a bere insieme e a passare dei momenti a chiacchierare. È pericoloso stare insieme per la diffusione del coronavirus. Senza saperlo può esserci anche un portatore sano e prendere la malattia. Perciò è vietato qualsiasi raduno per evitare il contagio e poi anche diffonderlo. Evitiamo quindi, fonzasini, di fare simpatiche riunioni. Sono proibite anche se private. Sono infatti intervenuti i carabinieri. Qualcuno li avrà avvertiti o è stato visto un po' di movimento nella via». Così è scattata la multa per i partecipanti alla festa: 400 euro come giorni fa a Rocca sul lago di Corlo quelli che sono stati trovati a far festa. «Esatto- continua il preoccupato sindaco di Fonzaso- Non so precisamente dire quanti fossero. Alcuni sono riusciti a fuggire. Sono scappati nel bosco e verso le macchine. Quelli verso le macchine sono stati bloccati dai carabinieri. Annotate le generalità e poi ben multati».

