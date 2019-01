«Chi ha causato il danno se ne vada»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROVIGO «Diventerà per tutti la città che brucia i libri, infrangendo il sogno di fare grande il suo cantore più grande». Arrabbiato, deluso, ma mai volgare il discorso che ieri pomeriggio l'onorevole e critico d'arte Vittorio Sgarbi ha voluto condividere in merito alla questione dei libri che recentemente l'Accademia dei Concordi ha mandato al macero.È arrivato nel primo pomeriggio in città, è stato alla stazione dei Carabinieri per presentare una denuncia e chiedere che vengano accertate le reali responsabilità, poi ha fatto...