CHI ERANODOMEGGE «Da otto mesi si era trasferito a Farra d'Alpago, con la fidanzata. Ma lunedì sera salito qui da me in modo da potersi alzare presto per l'escursione con Frescura».Anna Maria Marengon, zia di Alessandro, aveva ospitato il nipote la sera prima della salita all'Antelao.«Si era alzato prestissimo, alle 2, poi aveva raggiunto la casa dell'amico, a Grea, e da lì erano partiti per la Val d'Oten. Era la sua prima volta su quel canale maledetto. Lì è morta tanta gente. Ma lui era stregato dalla montagna. Era la sua grande...