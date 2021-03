MESTRE «È passato un anno ma sembra ieri». A dirlo è il titolare del bar Da Ettore, in via Palazzo, protagonista di una piccola innocua protesta, a tinte alcoliche, presentando la sua personalissima versione delle tre zone cromatiche rappresentate, in ordine decrescente di rischio, come Campari, Aperol e Prosecco. «Per non restare a casa mi tengo vivo con l'asporto - spiega - mentre la dipendente è in cassa da dicembre, ma non ha visto un euro, solo assegni familiari, e quindi sto integrando io, facendo il papà un po' di tutti». Ettore si riferisce alla sua passione, che porta in giro dopo il lavoro. «Ogni tanto consegno a domicilio, per diletto, con gli amici, quando mi chiedono qualche piatto tipico veneziano, una volta ho preparato gli scampi in saor per Alvaro Morata e Alice Campello». Ma la carriera parte da lontano. «Nell'88 presi l'osteria Al Mariner a Venezia - racconta - poi nel 2006 ho lasciato per qualcosa di meno impegnativo, ma con la stessa voglia di stuzzicare il gusto dei clienti». Clienti che ritiene non ancora allineati con le nuove direttive. «La gente non prende e porta a casa - dice - mangia dove capita, in piedi oppure sentai sul muretto del Comune o sui sostegni degli ombrelloni dei plateatici». Ecco, su questo Ettore è perentorio. «Il virus si trasmette nei posti chiusi - sostiene - chi ha un plateatico non diffonde il contagio. Insomma - chiarisce - invece di penalizzare dove non serve, dovrebbero puntare chi infrange le regole creando assembramenti: non possiamo rimetterci tutti». (l.bag.)

