Chi aspetta la tregua deve pazientare fino a domani

I NUMERIBELLUNO Il calendario non sbaglia: è davvero fine aprile. Eppure, a guardare le montagne innevate e il termometro basso in Valbelluna, sembrerebbe fine febbraio, inizio marzo tutt'al più. Tutta colpa di quella che i meteorologi chiamano goccia fredda. In pratica, alcune masse d'aria fresca e umida provenienti dal Nord Atlantico sono in fase di transito sul Bellunese. Precipitazioni e freddo sono le immediate conseguenze e il tempo non cambierà almeno fino a domani. Quindi, meglio attrezzarsi e aspettare ancora qualche giorno per...